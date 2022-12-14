遭工字鐵擊斃燒焊男　20年首遇工傷即身亡

藍田今早(14日)發生工業意外，燒焊男工陸偉英(55歲)慘遭工字鐵擊中身亡。陸妻表示，丈夫從事鐵器燒焊工作逾20年，是家庭經濟支柱，為人老實「唔煙唔酒」。夫妻育有現年25歲獨子，他今年於廣州暨南大學畢業後，現正考研究生。由於疫情關係，去年回港見過父親後，一直沒有返港。今午得知噩耗，即時趕回港處理父親身後事。

陸妻又稱，丈夫原本在九龍灣地盤開工，由於公司亦有其他地盤，有需要時他會到其他地盤工作一日半日，視乎情況而定。「佢咁多年嚟都未遇過工傷，今次第一次工傷，中午食飯收到佢出事，以為大不了冇咗隻手、冇咗腳，點估到連命都冇埋」，講到此處，陸妻不禁悲從中來哭泣。

她又指，每日丈夫比她早出門上班，今早因他到藍田返工，所以她比丈夫早出門，想不到夫妻從此陰陽永融。丈夫最大心願是兒子好，「只要有能力，佢自己鍾意，就會盡能力畀佢讀到唔讀書為止」。

陸排行第2，其3弟今早因88歲母親發燒兼氣喘，召救護車送她到聯合醫院治療。在辦理住院手續期間，突見二嫂現身醫院，以為她因母親送院而到醫院探望，後來才得知二哥遇工業意外離世，他們至今仍不敢告知母親。地盤承建商精進建築職員亦到醫院慰問陸妻，雙方約定明日(15日)下午商討恩恤安排、及了解意外成因。