兩男採摘野生植物後烹調服用　疑鈎吻鹼中毒入院

本港近期出現多宗食物中毒個案，部分與患者服用在郊外採摘野菇等植物有關。衞生署衞生防護中心今日(14日)表示，兩名分別74及63歲的男子，因在家中飲用自行烹調含有野生植物的湯水後，昨日(13日)出現暈眩、心悸、氣促及視力模糊，經查懷疑鈎吻鹼中毒。二人現時均接受深切治療，情況穩定。

中心指，兩名患者周一(12日)在西貢担柴山一起行山時，採摘上述不知名的野生植物，並回家烹調服用。74歲男子昨被送往威爾斯親王醫院，其後轉送至北區醫院；而63歲男子則於同日被送往明愛醫院。醫院事後將兩名男子的尿液樣本，以及他們未飲用的湯水和野生植物樣本送交實驗室化驗。而63歲男子的尿液樣本被驗出含有鈎吻鹼。

發言人呼籲市民，特別是行山遠足的人士，不要自行採摘或服用採自公園或郊外不知名的植物，因它們可能有毒。而鈎吻鹼是一種存在於一些植物或中藥材如鈎吻的天然有毒物質，中毒徵狀包括暈眩、視力模糊、麻痺、心悸、虛弱、噁心和嘔吐。嚴重個案可出現呼吸困難、昏迷，甚至死亡。