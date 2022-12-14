天文台料世盃決賽日「爆冷」　市區或降至10°C以下

本港在東北季候風及廣闊雲雨帶夾擊下，天氣寒冷，更在昨日(13日)發出今年入冬以來的首個寒冷天氣警告。天文台今日(14日)表示，隨着今屆世界盃進入最後階段，雖然市面氣氛熾熱，但受源源不絕的冷空氣補充影響，本港今早已率先「爆冷」，天文台總部氣溫錄得攝氏11.5度，是入冬以來最低。另又預料，在即將到來的世界盃決賽日會再次「爆冷」，即下周日(18日)市區氣溫或降至攝氏10度以下，新界北部氣溫更預料可降至約攝氏5度。

天文台晚上在網站發表天氣隨筆，提到一股強烈冬季季候風會在本周五(16日)晚抵達華南沿岸，該區會進一步轉冷，同時會一掃清空覆蓋華南的雲帶，周末天色會漸轉晴朗。預料「強烈冬季季候風」會為寒冷陣營增添紀錄，本港下周日及下周一市區溫度將有機會降至攝氏10度以下，新界再低幾度，山上的溫度會更低，只得幾度左右。

另外，天文台又指今次出戰的「季風隊員」實力非凡，在離岸及高地可吹出烈風。市民如如果必須進行戶外活動，如行山、騎單車等，須注意大風可能帶來的潛在危險，同時避免長時間置身在寒風之中，以防大風加速身體散熱。而在「決賽日」過後，下周風力會稍為減弱，在天朗氣清的情況下，早晚輻射冷卻會很顯著，新界北部氣溫預料可降至約攝氏5度，如地面草溫能降至冰點或以下，該些地方也可能出現結霜現象。