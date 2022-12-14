8社區門診投入運作　市民未知新安排　誤與感染者排隊輪候

隨着內地宣布新10條防疫措施後，澳門亦隨後公布多項優化、調整防疫政策。其中，當地8個社區門診今日(14日)起投入運作，惟有市民未知有關安排，欲到場進行檢測或領取抗疫包而撲空。另外，今日亦是感染者居家隔離實施首日，有酒店出現「退房潮」。

社區門診啟用後，所有確診者可經門診就診並取藥，現場工作人員會安排候診者在獨立位置等待，並與其他候診者保持一定距離。但由於有大多門診前身是檢測站，有市民今午未知檢測站已停運，到黑沙環公園社區門診方知「摸門釘」，甚至有不知情的市民與感染者一同排隊輪候。工作人員最後須提醒現場有感染者，建議有關人士做好個人防護。

感染者居家隔離方面，現設的兩間隔離治療酒店，包括英倫遊艇會酒店及喜來登酒店出現「退房潮」。所有經醫生評估為沒有臨床住院需要的感染者，即日起可選擇居家隔離，酒店獲陸續安排為沒有臨床住院需要，並選擇居家隔離的住客辦理退房手續。但考慮到退房人數較多，為免大量感染者滯留酒店門外，旅遊局安排接駁專車將感染者送往澳門區及氹仔區。