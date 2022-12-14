國泰勞資雙方就人手編更安排未達成共識　工會不排除罷工

因管理不善而在全球最佳航空公司排名節節下跌的國泰航空仍面臨工潮危機。就國泰航空空中服務員工會上周炮轟國泰長期剝削機艙服務員，包括航班人手編排不足、編更混亂等。工會指，勞資雙方今日(14日)會面後仍未達成共識，重申若情況無改善，將商討罷工等對策。

國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩會後指，國泰管理局在會上曾承諾改善明年1月的更表編排，惟無具體說明情況，故對結果並不滿意。就相關更新將於下周一(19日)公布，工會將會密切留意，並收集會員意見。若更表無明顯改善，或持續影響員工生活，將會商討對策，強調所有行動，包括罷工都在考慮之內。蕭詠恩又表示，明年2月將會與資方開會就服務人手商討，又指會上提出恢復每兩個月一次的例會，但國泰拒絕，認為以非恒常會議和電郵溝通已經足夠。

國泰回應指，工會大部分關注的事項，已適時在明年1月更表得到解決，當中包括調整澳洲、新西蘭、長途及超長途航班的外站逗留時間；在珀斯航班及即日來回印度的航班，分別增加最多2名及4名機艙服務員執勤，以及重新開放高飛行時數執勤選擇等。公司已邀請工會代表在公布1月份更表後再見面，並於2月再會面；又會為在聖誕節、新年及農曆新年期間執勤的機艙服務員提供額外特別津貼。