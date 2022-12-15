醫管局緊急應變指揮中心　避免公立醫療系統崩潰

新冠疫情及冬季流感來襲，公立醫院再次面臨衝擊！為免今年初第5波新冠疫情海嘯式爆發，公立醫療系統瀕崩潰、急診室外病人瑟縮帳篷候診一幕重現，醫院管理局於今年6月成立「緊急應變指揮中心」，將總辦事處和七大聯網最高決策層集合起來，遇到重大事故時，指揮中心可立即啟動，各聯網會派出管理層參與行動指揮，直接調配聯網資源，一旦情況惡化，指揮中心更可迅速與不同機構協調，包括衞生署、保安局、非政府機構等溝通應變。該局已計劃一年內在每間公立醫院均設立指揮中心，確保每間醫院均運作暢順。

醫管局以往就緊急事件設立應變架構，遇上重大事故，例如大型車禍、火災、颱風等，事故控制中心一般會利用電話與醫院聯絡，但亦「只可以單對單咁傾」，即使利用通訊平台聯絡，亦無法立即掌握數據。如早年曾發生颱風下前往聯合醫院的主要路徑被封，「平時係要經過好多層溝通，先會可以通知到救護車改行駛路線。」

該局解釋，過去的機制有幾層，第一層在聯網層面協調事故處理方式；第二層則涉跨聯網處理的事件，如大型車禍或火災等，由總辦事處重大事故控制中心等負責；而如要應對或對公眾構成重大影響的事件時，架構將提升至最高的第3層級，要啟動中央指揮委員會等以作應對。

該局高級行政經理龔澤民說，今年8、9月時本港疫情見後反彈，「當時擔心會變返好似年初咁爆發」，指揮中心將醫急應變級別提升至第三層，並提早調動更多病床接收新冠患者，所幸疫情未似預期般大爆發。被問到於疫情大爆發後才成立該指揮中心會否是太遲，該局質素及安全總監鍾健禮坦言，相信本港大部分人士「都唔會諗到第5波會咁樣發生，作為一個負責事故嘅人成日都問心檢討，覺得唔好賴其他人，睇吓有咩可以再改善」，期望日後不會再有第5波疫情般的災難發生。