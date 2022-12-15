新年伊始洗滌心靈　琵琶古箏古琴洞簫4場中樂演奏會

康樂及文化事務署明年一月及二月推出全新的「明心見樂」系列，由4位資深中樂演奏家馮通(琵琶)、陳國輝(古箏)、蘇思棣(古琴)和譚寶碩(洞簫)聯同多位樂手，在新年伊始帶來4場洗滌心靈的演奏會。

4場演奏會由香港中文大學中國音樂研究中心執行總監陳子晉策劃，分別以琵琶、古箏、古琴和洞簫4種樂器為主奏，選曲以大自然為主軸貫連各場演出，讓觀眾遠離繁囂，踏上穿梭四季、遊歷山水的音樂旅程。電台節目主持阮子健將於每場演奏會開始時作演前簡介，並於演出後與演奏家們暢談和賞析樂曲背後的文化和故事，讓觀眾進一步領略中樂之美。

琵琶雅趣──馮通琵琶演奏會在2023年1月8日(星期日)下午4時，閒樂箏緣──陳國輝古箏演奏會在1月28日(星期六)下午4時，靜聽松風──蘇思棣古琴演奏會在1月28日(星期六)晚上8時，品簫賞樂──譚寶碩洞簫演奏會在2月5日(星期日)下午4時。演奏會於香港大會堂演奏廳舉行，每場演奏會(包括演前簡介及演後暢談)長約1小時15分鐘，不設中場休息。票價200港元，現於城市售票網發售。