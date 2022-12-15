吸煙肥胖增感染新冠風險18%　患重症風險亦升81%

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院聯同香港中文大學醫學院研究證實，吸煙、肥胖及社會經濟地位較低，可能會增加感染新冠肺炎機會18%，並增加81%機會染疫後患重症。研究亦證實了血糖、二型糖尿病及維他命D等因素可能與新冠肺炎無關。有關研究文章已於同行評審病毒學期刊《Journal of Medical Virology》發表 。

過往的流行病學研究顯示，二型糖尿病等多項因素都與增加患上新冠肺炎的風險有關；亦有研究發現吸煙與患上新冠肺炎後的嚴重程度呈反向關聯，但由於觀察性研究本身有限制，這些關聯不能被視為帶因果關係。港大及中大的研究團隊利用了「孟德爾隨機化方法」來全面研究多項風險因素，例如維他命D、血糖、血壓、吸煙、肥胖及社會經濟地位，探討它們在不同嚴重程度的新冠肺炎中擔當的角色，結果發現吸煙、肥胖及社會經濟地位較低有機會增加患上新冠肺炎的風險。

團隊指，當體重指標(BMI)每增加一個標準差，患上新冠肺炎重症的風險會增加81%，因感染新冠肺炎而住院的風險會增加55%，以及患上新冠肺炎的機會會增加18%。另外，社會經濟地位較低會有較高機會患上不同類型的新冠肺炎。