海關過去1周2口岸打擊水貨客 拘78人

澳門海關持續強化口岸的關檢工作，利用新型關檢設備輔助執法，加強對通關人士的檢查，嚴厲打擊水客活動。過去一周，海關於關閘口岸及青茂口岸截獲78宗偷運物品出境個案，涉案78人，分別為本澳及內地居民，年齡介乎19至66歲，海關已根據《對外貿易法》之相關規定對上述人士作出起訴。

本月7日至13日期間，海關於關閘口岸及青茂口岸共查獲美妝產品743件、舊手提電話130部、舊平板電腦13部、舊手提電腦6部、舊手提電話屏幕133部、電腦處理器97件、雪茄710克、名貴食材(海參、燕窩、花膠)約17公斤、酒精類飲料約21升、藥物525件及名貴打火機10件。上述期間，海關揭發3宗以藏身及藏背包方式偷運物品出境個案。

關員於本月7日晚上7時，在青茂口岸出境旅客檢查區發現一名通關男子混於離境人群中且神色慌張，遂指示該名男子接受檢查。經使用手提式金屬探測器作出詳細檢查後，揭發該名男子將16件電腦處理器分別藏於外套的口袋、袖口及鞋中，試圖偷運出境。同日晚上8時，在關閘口岸出境旅客檢查區，關員發現一名通關女子形迹可疑，隨即指示其接受檢查，發現其將4部舊手提電話屏幕藏於鞋內，及將16件藥物藏於背包內，試圖偷運出境。

另外，關員於13日下午5時，在關閘口岸出境旅客檢查區留意到一名通關男子腿部僵硬及行走期間肢體動作不自然，懷疑其身上藏有可疑物品，立即要求該男子進入檢查區檢查。在使用太赫茲人體成像安檢系統詳細檢查後，關員發現其將大量電腦處理器綁藏於小腿企圖偷運往內地，經點算共查獲48件電腦處理器。