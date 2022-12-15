東方日報A1：3000護理外勞　明年次季報到

本港院舍業界人手嚴重不足，政府擬於明年第二季推出特別計劃以紓緩人手荒。勞工及福利局表示，行政長官會同行政會議通過特別計劃，透過更具彈性方式精簡輸入護理員程序，最大規模輸入約3,000名護理員，當中包括放寬私營及自負盈虧院舍的輸入比例至1:1，即每聘用一名本地僱員最多可輸入一名護理員，配額上限為7,000人。院舍雖然叫好，但工會批評此舉有架空勞工顧問委員會之嫌，同時更為未來大量輸入外勞「開路」，憂慮「缺口」一開，長遠影響本地從業員「冇得撈」。

勞福局預計未來3年院舍業界需要至少額外約4,500名護理員，包括約1,600個來自非政府機構服務單位空缺、約700個因應2024年院舍條例修訂後所需的新增人手，以及約2,200個新建院舍及買位計劃增購宿位所需人手。過去5年，私營院舍宿位平均每年淨增長為約850個，假設增長率不變，私營院舍每年額外需要約120名護理員，才能符合法定人手要求。而輸入勞工完成合約後均需返回原居地，不會被視為常居於香港或取得永久居留。

是次特別計劃共額外輸入約3,000名護理員，計及全港已有約4,000名輸入護理員，輸入配額上限為7,000人。即使計劃配額全數獲批，預計仍有最少1,500個空缺須由本地求職者填補，各類型院舍均可申請。而在保障本地工人優先就業的前提下，私營院舍及自負盈虧院舍，包括參與買位計劃院舍，每聘用一名全職本地僱員（不限職位），最多只可申請輸入一名護理員（即1：1）；津助院舍及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員（不限職位），則最多只可申請輸入一名護理員（即2：1）。

至於院舍提交申請時，須證明已通過社會福利署指定途徑招聘本地人手，但未能填補空缺，本地招聘薪金必須不低於聘請輸入護理員的薪金，而輸入護理員薪金則不得低於政府統計處編製的護理員每月工資中位數；院舍須為計劃下的輸入護理員繳付僱員再培訓徵款，並與輸入護理員簽訂指明的標準僱傭合約。

政府會就計劃實施安排於未來兩個月諮詢勞顧會及院舍業界，並會在敲定計劃的實施和運作細節時適當考慮收集的意見，以及成立由勞福局、社署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組，以先到先得方式審批院舍申請，由社署署長擔任主席，決定每宗申請。

工聯會職業訓練及促進就業委員會主任陳鄧源表示失望，安老行業欠缺人手的癥結在於行業薪酬、待遇欠佳，此次繞過補充勞工計劃另訂機制，是為未來大量輸入外勞「開路」，擔心缺口一開，未來其他工種也會以同樣方式輸入勞工，影響本地從業員的飯碗。院舍僱主既可在「特別計劃」輸入外勞，同時也可在「補充勞工計劃」申請輸入勞工，變相令輸入外勞配額無限制。此外，計劃內輸入護理員的人手比例，是與院舍任何職位的全職本地員工對比，行政人員以至雜工等均包括在內，變相亦令院舍增加可輸入外地護理員數目。

議員周小松亦稱，特殊計劃精簡輸入外勞程序，改由社署、勞福局及勞工處拍板審批每宗申請個案，變相繞過勞顧會多年來行之有效的審批機制，在缺少諮詢勞資雙方持份者意見的重要程序下，恐未能作出具代表性及最適切的決定。

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