政府推院舍輸入護理員特別計劃　業界冀實施一段時間後再調整配額

本港院舍業界人手嚴重不足，政府擬於明年第二季推出特別計劃以紓緩人手荒，透過更具彈性方式精簡輸入護理員程序，最大規模輸入約3,000名護理員。安老服務協會秘書長陳勇舟今日（15日）在電台節目表示，不少院舍以月薪1.4萬至1.8萬元招聘，但仍聘不到護理員，有關計劃是無辦法之中的辦法，可紓緩護理員不足問題，同時有助避免行內出現惡性競爭。

陳指出，院舍聘請外勞除有薪酬成本外，另要提供宿舍、心理輔導和培訓等，故一般都先考慮聘請本地員工。另同時指出，內地對護理員的需求也不小，加上疫情影響兩地往來，憂即使有特別計劃，亦難以聘請外勞，冀計劃實施一段時間後檢視供求情況，再調整配額。

醫院診所護理業職工會理事長潘惠賢則表示，有關計劃的外勞護理員比例，以本地全職人員作配對計算，院舍可以本地文職和廚師等人手，申請聘用更多外勞護理員，憂本地護理員的薪酬待遇受不到保障。立法會議員梁子穎亦認為，有關配對計算方法將可能造成本地護理員少於外勞護理員情況，而本地護理員在缺乏晉升階梯及考慮薪酬待遇下，更不願意入行。他建議向本地員工提供可獲優先申請公屋、職能擴闊至可參與護士工作，以增加晉升階梯，而院舍亦可增設醫療、牙科及房屋等津貼，吸引新人入行。另外，批評政府一直無重視和關注本地護理員薪酬水平偏低的情況，指有關計劃繞過勞顧會審批申請。