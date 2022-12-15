消委會抽查12款兔糧　悉數存營養素問題

飼養寵物，是對牠們一生的承諾，不少飼主都會為「主子」選購最好的食材。消委會今次就為各位「兔奴」測試市面上12款供成年寵物兔食用乾糧，包括9款顆粒狀產品、2款混合了不同材料和1款混合不同形狀及顏色飼料顆粒的「混合乾糧」，結果發現全部均不完全符合歐洲寵物食品指引。

消委會指，是次檢測標準是按歐洲寵物食品工業聯合會（FEDIAF）於2013年就不同成長階段兔子食用的整體膳食，設定多種營養素的含量範圍建議或最低含量建議值，部分營養素亦設有安全上限建議。

結果發現，其中10款測試產品的維他命D3含量不符有關指引，其中「MOMI」樣本甚至沒有檢出維他命D3，而兩款主食糧WOOLY及americanpet檢測出的維他命D3含量不足。消委會表示，若攝入維他命不足，或會影響兔子牙齒、骨骼和肌肉問題，甚至影響免疫系統功能。

惟維他命D攝取過量，亦會對兔仔亦帶來不良影響，如有可能出現高血鈣、口渴、虛弱、食欲下降，甚至有致命風險，消委會測試就發現，其中OXBOW Garden Select、bunny NATURE和祖莉三款主食糧的維他命D3，經測試是超過歐洲相關指引含量範圍建議最高數值，但未超出安全上限的建議。此外，有8款產品鈣磷比例不合格，7款產品鈉含量偏低。

總評分方面，主食糧中以來自美國的OXBOW評分最高，達四星半，其每100克售價約$8，在測試中屬中價產品，評平卻最高；副食糧則以Mazuri Timothy-based Rabbit Diet評分最高，為四星。消委會是次測試的樣本分別購自寵物用品專門店和網店，每包由$46至$241，以每100克計，則介乎約$4.2至$30.1不等，售價懸殊。

此外，消委會指在由今年1至11月期間接獲1宗兔糧有關的投訴，為2019至2022年間首次。