節日網購旺季　環聯：本港7%屬可疑詐騙交易

網購逐漸成為日常生活的一部分，而相關詐騙活動在網絡世界亦愈趨普遍，有全球資訊公司今(15日)公布詐騙趨勢季度調查報告，發現於上月24日(黑色星期五前夕)至同月28日 (網購星期一)節日購物旺季期間，全球網購交易中有15%屬可疑詐騙交易。源自香港網購交易中，在上述時期以及今年11月11日(雙十一)期間則有7%屬可疑詐騙交易。

全球資訊公司環聯(NYSE:TRU)分析數十億宗交易數據，得出相關調查結果，顯示全球節日購物旺季期間每日平均可疑網購詐騙交易比率，相較今年其他時期(即今年初至11月23 日)高逾82%。計算雙十一在內的香港節日購物旺季期間的每日平均可疑網購詐騙交易比率，則較同年其他時期低62%。

雖然本港的節日購物旺季可疑網購詐騙比率下跌，但消費者表示擔心自己會成為詐騙受害者。環聯於今年8月19日至9月1日期間進行的《第三季消費者脈搏調查》顯示，86%本港消費者表示擔心自己會在節日期間成為網絡詐騙的受害者。環聯亞太區首席產品官殷虹表示，雖然消費者在社交距離措施逐步放寬後開始重返實體店購物，但網購仍然是很多人的首選，樂見來自本港的網購詐騙減少，這有機會是因消費者意識有所提高，以及更多企業採取有了效的預防措施，但企業亦不應因而鬆懈。隨着騙徒手法日益純熟，網上商戶必須繼續運用適當工具，在不影響消費者購物體驗的情況下，偵測早期詐騙迹象。