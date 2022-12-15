港區人大代表名單出爐　42人角逐　吳永嘉等當選

第14屆港區全國人大代表選舉今早(15日)舉行，由1,273名選舉會議成員以全票制方式，投票選出36名港區人大代表席位，當選人包括吳永嘉、陳曼琪、梁美芬、鄺美雲、科大校長朱葉玉如及前運輸及房屋局局長陳帆等。今次選舉共有42名候選人角逐，其中15人爭取連任。朱葉玉如取得1254票膺票后，陳帆亦取得1206票。另外，謝愛紅、前全國人大常委范徐麗泰之子范駿華、沈慧林、林天行、陳正欣及鄭國杰等6人落選。

當選的港區人大中，有15人為現屆港區人大並成功連任，包括馬逢國(1216) 、胡曉明(1132)、雷添良(1117)、李引泉(1204)、林順潮(1167)、陳振彬(1193)、陳曉峰(1204)、陳勇(1238)、吳秋北(1212)、陳曼琪(1213)、朱葉玉如(1254)、鄺美雲(1168)、蔡毅(1217)、姚祖輝(1226)、李應生(993)。7名議員包括梁美芬(1190)、陳振英(1237)、霍啟剛(1248)、黃英豪(1178)、陳仲尼(1246)、李慧琼(1243) 、吳永嘉(1176)，曾任運輸及房屋局局長的陳帆(1206)亦成功轉換跑道。

其餘成功當選的港區人大包括，樓家強(1195)、冼漢廸(1091)、李聖潑(1183)、徐莉(1167)、楊德斌(1155)、凌友詩(1190)、林至頴(1063)、黃錦良(1155)、文頴怡(1174)、孫偉勇(1014)、朱立威(995)、沈豪傑(941)、黃冰芬(935)。另外，謝愛紅(889)、陳正欣(663)、鄭國杰(202)、沈慧林(661)、林天行(662)、范駿華(799)則落選。

大會共發出及收回1,273張選票，最終有效票為1267張， 廢票有6張。