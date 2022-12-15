教育局公布《教師專業操守指引》　嚴重違規教師可被取消註冊

為人師表應立德樹人，教育局今日(15日)公布《教師專業操守指引》，列明教師專業操守及行為規範，希望指引能鼓勵教師自覺遵守，保障學生福祉，守護教育專業，維護國家安全和社會秩序。指引列出8項教師應有的專業操守準則，同時亦舉例說明教師不應做的事，例如不得參與或組織違反《港區國安法》的活動。

8項教師應有的專業操守準則，包括專業信念、恪守法治、以身作則、廉潔公正、盡忠職守、關愛學生、尊重私隱和維護專業。指引亦列出一系列教師不應該作出的行為，包括不應向學生灌輸有害身心成長的不良意識，對教育專業作惡意或缺乏理據的批評，宣揚或表達仇恨及暴力。指引亦提及教師不能組織或參與違反《基本法》、《港區國安法》或任何香港法律的活動，鼓吹違反社會秩序的言論，縱容校園內任何潛在違法違規的活動，與個別學生私人約會或施行體罰等。

至於教育局處理投訴教師個案的機制，指引亦清楚指出，收到投訴後，校方須按校本機制調查，並向局方提交報告，局方的內部專責小組會審視內容，如初步認為投訴成立，會發信請教師在14天內提交書面申述。教育局其後會考慮個案性質和嚴重性，決定是否取消教師註冊，如要取消註冊，將再請教師14天內提交申述書，教師亦有權21天內提出上訴。教育局亦有權向教師給予口頭提示，發出勸喻信、警告信或譴責信。

教育局指，學校可參考指引，訂定員工行為管理措施和專業發展計劃，以及表揚優秀教師。如有教師涉及專業失當或違法行為，學校可按《指引》跟進。教育局亦會檢視教師的註冊，安排教師專業發展及培訓活動，表揚優秀教師。局方會因時制宜，按需要更新《指引》內容。