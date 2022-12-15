指插同母異父妹妹私處　畀廿蚊揞口費　倉務員認非禮還押候判

現年21歲的青年聲稱出於性好奇，前年3度侵犯正就讀小二的同母異父妹妹，包括着妹妹下身赤裸坐到他身上搖動，又撫摸及指插她私處。為了讓妹妹不張揚事件，他事後會給她10至20港元，並表明將來有意跟她結成夫婦。涉案青年被控3項非禮罪，案件由區院審理，並於今日(15日)移師在西九龍法院再訊。被告承認3項非禮罪，法官張潔宜將案押後至2023年1月4日，以索取事主創傷報告及被告的勞教中心報告，屆時會聽取求情，並定於1月12日判刑，候懲期間被告須還押。

匿名被告以代號「CKH」代表，現任職倉務員，他有過度活躍症及讀寫障礙。被告與事主X是同母異父關係，被告與母親、X的生父等同住天水圍一單位。X則在寄養家庭居住，只會在周末見親生父母。案發時被告19歲，事主X則為6歲。首次事件發生於2020年7月，被告和X在睡房看恐怖片，被告向X說，待她長大後會跟她結婚，又說如果X肯「同我做」，就會給她20港元。之後X按被告指示除褲，被告亦將自己的褲子褪下。被告躺到床上，X則坐上被告身上搖動，她感覺到被告的陰莖在她私處摩擦，她的下體感到痛楚。此時，X的養母按門鈴，她立即穿回褲子衝出房，期間被告給她20港元，着她不要張揚。

案情續指，約1星期後，被告和X單獨身處客廳，被告除褲後，再幫X脫褲子，X之後坐到被告身上，期間被告用手戳她下體。據被告在錄影會面的說法，他因好奇親吻的感覺，於是當日吻了X約10秒，之後他伸手入X內褲，撫摸X的下體約5秒。事後他給X港幣10元。另外，同年8月，被告和X單獨購物後回家，2人進入單位前，被告親吻X的嘴。據被告指，他吻她後，說長大後會跟她結婚，這是因為他不想X把事件傳出去。2021年11月，X向社工透露事件，同月被告被捕。

案件編號：DCCC 200/2022