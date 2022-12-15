男子燒九龍塘站閘機囚4年半　高院指無成功機會拒受理上訴

2019年10月修例風波期間，有人以汽油焚燒港鐵九龍塘站閘機，警方調查後拘捕4人，其中1名從事地盤工作的男子否認串謀意圖危害生命而縱火罪，於區域法院受審後於去年12月被裁定罪成，被判監4年6個月。他今日(15日)於高院上訴庭，就定罪裁決申請上訴許可，但法官以其上訴無合理的成功機會，即時拒絕其申請。

現年41歲的上訴申請人王錦發，被控於2019年10月12日在香港，串謀而用火摧毀或損毀他人財產，及意圖藉此危害他人生命，或罔顧他人生命會否受到危害。同案另外3名被告，其中2人承認控罪，另1人則在審訊後被裁定罪名不成立。審訊時控方指案發當日2名認罪的被告，其中1人先在九龍塘站的閘機前放下2瓶汽油，隨後由另1人點燃然後離去，而申請人則負責運送作案需要的材料。申請人的WhatsApp通訊紀錄顯示，他在案發前1天知悉車站縱火的計劃，之後申請人發出訊息表示「好」，因此被原審法官裁定他與其他人夥同犯罪。

申請人今天沒有律師代表，他表示原審法官錯誤理解其WhatsApp內容，希望能作出解釋。不過上訴庭法官潘敏琦向他表示，他這樣做等於提出新證據。但他在原審時選擇不作供，因此不能准許他現在才補充證據。除此之外申請人再無提出其他論點，法官於是即時裁定，申請人未能證明其上訴有合理成功機會，因此拒絕批出上訴許可。

案件編號：CACC 18/2022