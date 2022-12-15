調查指疫情放緩消費意欲增　惟近8成受訪者聖誕花費不多於3000元

臨近聖誕節，各大商戶都準備優惠於節日旺季吸客。有機構調查發現，約6成受訪者表示今年聖誕消費將較去年增加，近3成男士預料將增20%，逾3成女士則表示會較去年增加10%，而發放消費券及疫情阻礙外游等因素，促使於本地消費的意欲增加。惟亦有近8成受訪者預計，今年聖誕的消費將不多於3,000港元。

交友約會公司香港婚活於上月中至本月初，以電話及網上問卷形式訪問533名香港男女，了解其在疫情下的聖誕消費意欲及模式，結果顯示近8成受訪者預計今年聖誕，將消費不多於3,000港元，其中有10%和13%受訪男女計劃只消費500港元或以下；亦有15%和29%的受訪男女表示，并無計劃向心儀對象送上禮物。至於今年最想收到的聖誕禮物，有32%男士表明最想收到電子產品，19%稱最想收手錶。女士方面，則有26%受訪者最想收到珠寶首飾，17%則稱最想收電子產品。

香港婚活創辦人張惠萍指出，隨着政府宣布放寬堂食限制及入境檢疫措施等安排，相信今年聖誕港人外出用餐慶祝聖誕的意欲會增加，惟她又指，有部分受訪者曾表示疫情下，阻礙他們認識對象，盼隨着疫情限制放寬，情況能有所改善。