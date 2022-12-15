起底新條文生效後首宗判刑　男子認披露前女友資料囚8個月

男客戶服務助理與前女友分手後，在互聯網擅自披露女方個人資料，更冒充對方在網上徵友。個人資料私隱專員公署今年8月落案起訴他，指他違反新修訂的《個人資料（私隱）條例》第 64(3A)條「在未獲同意下披露個人資料」共7罪。他早前承認全部控罪，今（15日）在沙田裁判法院被判入獄8個月，這亦是自2021年10月8日「起底」新條文生效後首宗判刑案件。署理主任裁判官張志偉判刑指，被告「一而再、再而三」犯案，對事主造成不可估量的傷害。張官又指案情嚴重，判刑須具阻嚇性，判社服令或緩刑並不合適。

27歲被告何牧華，報稱任職資深助理(客戶服務)。案情指，被告與事主X曾短暫交往，但不久後分手。其後，被告於2021年10月19至26日期間，先後於4個不同社交媒體平台上披露事X的個人資料，包括姓名、相片、住址、辦公室電話號碼、公司名稱等。被告亦在當中3個平台冒認事主開設帳戶。相關訊息亦指事主歡迎其他人到她的住址找她，之後不少陌生人聯絡事主，意圖與她交友。被告警誡下指，他之所以披露資料及開帳戶，目的是吸引事主注意，讓事主主動聯絡他。

辯方今求情指，被告犯案是因當初事主懷孕，被告冀組織家庭，最終卻分手收場。被告覺得受騙且心靈受創，遂做出不理智及鹵莽行為。辯方坦言，被告在情緒管理方面確有待改善，形容事件是悲劇，被告已深感後悔，願向事主道歉及接受心理治療，希望事主原諒他。辯方希望法庭以緩刑方式處理。惟裁判官指，在資料被披露後，事主不斷被滋擾，創傷報告亦顯示，事後她心理受困擾須轉工，及刪除所有社會媒體帳戶，事件亦令她的家人等受影響，事主對此深感內疚。裁判官認為即時監禁是唯一適合選擇。

個人資料私隱專員公署高級個人資料主任盧廸凡指，歡迎法庭裁決，並提醒市民在網上發布或轉載他人資料時應三思。盧亦透露，截至11月30日，公署已展開109宗相關調查，並作出10宗拘捕個案。

案件編號：STCC 1989/2022