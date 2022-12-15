團體聯市建局推「聯廈聯管」　10幢三無大廈同聘物管減成本

舊樓重建追不上樓宇老化的步伐，尤其三無大廈更難以組織維修工程。為給予此類大廈更多支援，香港房屋經理學會今日(15日)表示，將會與市區重建局合作，推出「聯廈聯管」試行計劃，擬將10幢缺乏管理又較老舊的單幢式大廈作為一個小型屋苑，協助他們聘請管理公司管理及組織維修保養大廈工程。學會表示，計劃將於明年1月公布詳細情況，目前已成功招募2幢位於九龍城的單幢式大廈參與計劃。

三無大廈缺乏管理、樓宇老化問題一直為人詬病。「聯廈聯管」試行計劃將會以九龍城為首個項目試點，計劃目標讓10幢大廈共同聘請管理公司及攤分管理費用，有助避免1幢大廈住戶數目過少，難以負擔聘請管理公司的費用的問題。計劃又會以「點心紙」方式讓參與大廈勾選服務內容及類型，相信有助改善單幢式大廈的保安及管理。

不過，計劃現階段仍需要大廈有業主立案法團才可供申請，學會表示雖然目標是為幫助三無大廈的樓宇改善管理及加強維修，但由於需要法人代表才可正式參加計劃，故學會呼籲政府未來可加入計劃，並協助三無大廈成立法團以參與計劃。學會又提及對於物業管理行業的未來展望非常樂觀，形容「無論咩時期都係朝陽行業」。學會指出，現時行業約有1.2萬人，每間物管公司都有約10%的職缺，而未來5年行業需求將增至至少1.4萬人，呼籲有興趣的年輕人可盡快投身行業。