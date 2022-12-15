明年1.5可換新銀紙迎農曆新年　金管局公布具體安排

金管局連同3間發鈔銀行宣布，將於明年1月5日起提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。

農曆新年將至，香港金融管理局連同三間發鈔銀行，包括香港上海滙豐銀行有限公司、渣打銀行(香港)有限公司及中國銀行(香港)有限公司於今日(15日)宣布，旗下分行將於2023年1月5日至1月21日提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。

另外，金管局鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。派發電子利是簡單方便，又可以減少實體利是封和鈔票的用量，有助推動香港的可持續發展。

為方便市民換鈔，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括:

1)於提供換鈔服務的首三天，即2023年1月5日至1月7日，提早營業時間至早上八時；

2)指定上述的額外營業時段，即2023年1月5日至1月7日早上八時至九時，專門用作提供換鈔服務；

3)繼續實施人流管理措施，例如於2022年12月31日起提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。