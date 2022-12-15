誘蚊器指數降至1.9%　馬鞍山錄10.5%全港最多蚊

隨着冬季來臨，蚊患有回落迹象。食物環境衞生署今日(15日)公布最新數據，全港白紋伊蚊誘蚊器指數從10月的2.8%，進一步回落至11月的1.9%，屬於最低的一級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況並不廣泛。在64個監察地區中，馬鞍山的分區誘蚊器指數高，達10.5%；其次為紅磡，錄得9.8%；元朗市中心錄得8.5%；將軍澳北、西貢市和牛寮及木棉山皆錄得8.3%，代表白紋伊蚊分布頗為廣泛。

另外，11月的白紋伊蚊密度指數為1.1，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.1隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量不多。署方表示會持續監察各區的蚊患情況，並採取迅速有效的防治措施。香港今年至今錄得25宗外地傳入登革熱個案。

署方又稱，鑑於目前天氣已轉趨清涼及乾燥，由3月10日起展開的全城防蚊及滅蚊行動已於上周五(9日)完結，但食環署會持續監察各區的蚊患情況。而歲晚清潔運動將於本月28日展開，包括每星期進行巡查、清理積水、施放殺蟲劑及清除棄置的水載容器，防止蚊子滋生；以及進行除草工作，消除潛在蚊子棲息地方。