私下將零食交8囚犯　時任一級懲教助理認罪罰款3000元

廉政公署在調查貪污案件時，揭發一名時任懲教署一級懲教助理未獲授權而將5包餅乾及6條香腸交給8名囚犯。該懲教助理其後被落案起訴3項「向囚犯供應未經授權的物品」罪，今(15日)於屯門裁判法院承認所有控罪，被判罰款3,000港元。暫委裁判官鄭潤聰指，被告干犯罪行性質嚴重，但考慮到被告已離職，無機會重犯該罪行且有悔意，故判處罰款。

56歲被告李文傑，報稱已退休。控罪指他身為懲教署一級懲教助理，於2022年6月1日未獲授權而將物品，即3包Oreo餅乾及3條Wiener香腸，交給大欖懲教所囚犯李斯維、郭建威、陳偉聯及羅偉文；及於同日，未獲授權而將1包Oreo餅乾交給大欖懲教所囚犯Wasim ALAM。他另被控於同日，未獲授權而將1包Oreo餅乾及3條Wiener香腸，交給大欖懲教所囚犯李斯維、郭建威、陳偉聯、羅偉文、張乾威、李業堂及曹顯勤。根據《監獄條例》，被告不得向囚犯供應未經授權的物品，包括食物。案發時被告駐守大欖懲教所，案發當日獲派擔任飯堂的主管，負責在用膳時間監督囚犯。

據案情指，被告於案發當日未獲授權而先後3次將涉案零食放在辨公枱上或櫃桶內，讓該8名大欖懲教所囚犯取走零食享用。該兩款零食並非可供囚犯購買或享用的小賣物品，換言而之，如非被告提供，該8名囚犯在囚期間不會享有該兩款零食。廉署發言人於判刑後強調，執法人員執行職務時必須時刻恪守法規，維持高度誠信，以確保香港刑事司法制度有效運作及不受衝擊。

案件編號：TMCC 1912/2022