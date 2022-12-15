多22地點納強檢　馬鞍山海典灣及屯門龍門居上榜

2022年12月15日 18:29
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    再增22個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(15日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該22個地方的人士，須於明日至後日(16日至17日)期間進行病毒檢測。
    污水驗出病毒的地點如下：
    1.屯門富健花園5座
    2.沙田水泉澳邨修泉樓
    3.馬鞍山海典灣1座
    4.馬鞍山海典灣6座
    5.屯門龍門居5座
    6.屯門龍門居6座
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.牛頭角彩霞邨彩星樓
    2.將軍澳健明邨明星樓
    3.將軍澳南豐廣場1座
    4.觀塘鯉安苑鯉欣閣
    5.沙田穗禾苑詠興閣
    6.上水太平邨平治樓
    7.荃灣環宇海灣7座
    8.土瓜灣樂民新村樂基樓B座
    9.柴灣康翠臺6座
    10.長沙灣凱樂苑凱旭閣
    11.粉嶺榮福中心4座
    12.大圍雲疊花園3座
    13.馬鞍山翠擁華庭15座
    14.馬鞍山富安花園14座
    15.鴨脷洲漁安苑瑚安閣
    16.沙田帝堡城6座
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease