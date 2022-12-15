多22地點納強檢 馬鞍山海典灣及屯門龍門居上榜
2022年12月15日 18:29
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再增22個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(15日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該22個地方的人士，須於明日至後日(16日至17日)期間進行病毒檢測。
污水驗出病毒的地點如下：
1.屯門富健花園5座
2.沙田水泉澳邨修泉樓
3.馬鞍山海典灣1座
4.馬鞍山海典灣6座
5.屯門龍門居5座
6.屯門龍門居6座
涉及多宗病例的地點如下：
1.牛頭角彩霞邨彩星樓
2.將軍澳健明邨明星樓
3.將軍澳南豐廣場1座
4.觀塘鯉安苑鯉欣閣
5.沙田穗禾苑詠興閣
6.上水太平邨平治樓
7.荃灣環宇海灣7座
8.土瓜灣樂民新村樂基樓B座
9.柴灣康翠臺6座
10.長沙灣凱樂苑凱旭閣
11.粉嶺榮福中心4座
12.大圍雲疊花園3座
13.馬鞍山翠擁華庭15座
14.馬鞍山富安花園14座
15.鴨脷洲漁安苑瑚安閣
16.沙田帝堡城6座
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