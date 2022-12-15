醫護人手不足壓力倍增　醫管局多個項目須延期

本港公共醫療系統壓力極大。醫院管理局今日(15日)舉行醫管局大會，當中提及部分計劃有項目目標延期的情況，部分延期原因均涉及醫管局人手不足問題，例如伊利沙白醫院增返深切治療病床項目延至明年首季；北大嶼山醫院增加手術室節數亦延至今年第4季完成。

最新人手流失數字方面，醫管局主席范鴻齡表示，由去年10月至今年10月，醫生流失率為8.1%，比3個月前的8.3%有輕微下調；而護士流失率則有10.7% ，對比3月前10.1%，有輕微上升。而透過挽留人才措施，范又稱，有部分有經驗人才亦成功挽留。例如用延長退休年齡計劃，將退休年齡由60歲延至65歲，他表示與未來5年將要退休的每一位同事均有面談，而在2022/23年度要退休的醫生及護士中，共有64醫生及226個護士願意延長退休年齡，分別佔今年度退休醫生護士85%及56%。

至於聘請有限度註冊及特別註冊計劃的非本地培訓醫生方面，范承認對進度並不理想，對此感到遺憾。范表示多年來只有接獲50位有限度註冊，而近日申請成功率好少，只有5份申請書在考慮中，或因香港封關措施令海外醫護心員到港工作興趣不大。而在特別註冊方面，則接獲65份申請，惟大部分不合要求，僅有12份附合要求，其中9位已發出聘用書，但未知最後是否成功。范表示打算進行大規模海外招聘，例如與海外醫學院接觸、派隊到海外招聘等，認為仍未用盡計劃潛力。

大灣區人才交流計劃方面，范形容是「進展順利」，早前廣東衞健委推薦的12名醫生，其中1位因私人理由未能前往，而另外11位已提交申請書並進行初步審理，希望他們盡快到港。而根據有限度註冊情況下大灣區醫生來港服務，其中放射技師有5位已交申請至放射技師委員會審查，若獲批准就可隨時到港。另外有70位護士交流計劃亦在春節後就可到港交流；中醫交流亦有3位，現在已在港做臨床治療。范認為大灣區計劃進度理想，在信心增強後可逐步擴大範圍。至於借首期買樓的計劃方面，范稱剛獲大會批准及與銀行傾好，今年底可推出申請，條件同之前一樣。