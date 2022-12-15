食環突擊沙角市場　檢347公斤冷藏肉疑充鮮肉出售

食環署打擊以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售的情況，今日(15日)採取突擊行動，在沙角市場一個懷疑以冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店，檢獲約347公斤新鮮肉及懷疑冷藏肉，已即時封存作進一步調查，並抽取一個牛肉樣本作防腐劑檢測，若有足夠證據將提出檢控。涉事店鋪持牌人涉嫌把冷藏肉作新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，食環署正展開程序取消該新鮮糧食店的牌照。

食環署人員亦就該處所使用不潔的設備，向該新鮮糧食店負責人提出1宗檢控，並就發現蟲害跡象向其發出口頭警告。署方發言人表示，以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售，除了違反持牌條件，更會引發食物安全問題，而這種牟取暴利的經營方式亦會對其他遵從規定的店鋪造成不公。任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉屬違法，一經定罪，最高判罰款5萬港元及監禁6個月。

該署強調，會定期巡查持牌新鮮糧食店和街市肉檔，也會處理接獲的投訴。若發現有異常情況，會即時作出調查及採取執法行動。食環署亦會不時主動偵查懷疑違規個案，也會按需要進行突擊巡查及執法行動。如有足夠證據，會提出檢控，並就違反相關持牌條件或街市租約條款作出跟進。