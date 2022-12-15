港隊2010年賽事片段　被改成反修例歌　棒總強烈譴責已報警

香港男子棒球代表隊於2010年在台灣參加第十七屆洲際盃棒球賽的影片，被人修改。

香港棒球總會今日(15日)發表一則嚴正聲明，指出有人在YouTube上載一段有關香港男子棒球代表隊於2010年在台灣參加第十七屆洲際盃棒球賽的影片，但將影片中原有的《義勇軍進行曲》，改成一條反修例歌曲。棒總指對事件予以強烈譴責，已報警處理。

棒總表示，本周二(13日)黃昏接獲消息，有人在YouTube上載一段修改了香港男子棒球代表隊於2010年在台灣參加第十七屆洲際盃棒球賽（“洲際盃”, 2010 XVII IBAF Intercontinental Cup）時，中華隊對香港隊比賽前列隊播放的《義勇軍進行曲》。有關原創影片發布於2010年10月25日，而經剪輯及修改的影片則發布於今年11月14日，發布帳戶名稱為「Free Bird @leeabel」。

棒總已於本周二將事件向中國香港體育協會暨奧林匹克委員會﹑康樂及文化事務署﹑世界棒壘球總會﹑亞洲棒球總會及洲際盃主辦單位中華民國棒球協會呈報。按港協暨奧委會指示，棒總已於同日向警方求助，並於翌日(14日)向警方提供進一步資料協助調查。