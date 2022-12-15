海關搜6派對房間及餐廳　檢18套載侵權歌卡拉OK機拘9人

香港海關留意到仍有派對房間及餐廳食肆，於業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲給顧客使用，經調查及版權持有人協助下，鎖定多間派對房間及餐廳食肆。今日(15日)採取代號「喜鵲」行動，出動100人突擊搜查位於尖沙咀、葵涌、荃灣及觀塘的4間派對房間和2間餐廳，檢獲18套用作播放侵權歌曲的卡拉OK機及一批影音器材，市值約60萬港元。

海關經點算，一套卡拉OK機載有逾8萬首侵權歌曲，以涉嫌違反《版權條例》，拘捕5男4女(25至67歲)，當中3人為場所負責人，其餘6人為職員，他們正被扣留調查。涉案的派對房間利用社交平台宣傳及推廣業務，為顧客提供消遣場地，收取的費用包括使用場地內的卡拉OK機等娛樂設施。在推廣時僅會提供派對房間所屬的區域，不會提供詳細地址，直至顧客繳付全費或訂金後，始透露確實的地址，企圖以此手法逃避海關執法。

另外，涉案餐廳亦設有獨立房間，每間最低消費1,600港元，而每間房均設有卡拉OK機，讓顧客一邊食飯一邊唱歌。根據《版權條例》，任何未得到版權持有人的特許下，為任何貿易或業務之目的、或在過程中管有侵犯版權的複製品，以令任何人可以使用該侵犯版權複製品即屬違法，一經定罪，最高可被判每件罰款5萬港元及監禁4年。