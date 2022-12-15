工業意外頻現　發展局加強規管承建商　提升工地安全

本港接連發生多宗工業致命意外，連續3日均有工人在事故中過身。繼勞工處表示會展開特別巡查行動後，發展局今晚(15日)提醒工務部門和業界，當局已於上月23日發出工務技術通告和更新《承建商管理手冊》，加強規管發生嚴重事故或違反工地安全相關法例而被定罪的認可承建商。

發展局表示，局方作為採購工程服務的一方，可按《承建商管理手冊》，對「認可公共工程承建商名冊」和「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商採取規管行動，包括暫停有關承建商競投工務工程，甚至將其從認可名冊除名。就競投政府工務工程合約，加強的規管措施當中包括，暫停某承建商的投標資格，已啟動但未批出的招標亦涉及在內。無論承建商是否有資格競投政府工務工程，屋宇署會按承建商註冊制度作出監管，包括考慮是否接受註冊和為註冊續期，以及採取紀律處分。

另外，就今年9月初秀茂坪建築地盤發生的致命事故，發展局已於該月16日按《承建商管理手冊》機制，對該次事故的涉事承建商「精進建築有限公司」採取規管行動，暫停其所有工務工程類別的投標資格至明年12月31日；並會因應事故的調查結果按需要採取進一步的規管行動。而有關昨天(14日)於油塘東園街一個建築地盤發生的致命工業意外，涉事總承建商為另一承建商「精進建築工程有限公司」，該公司並非發展局工務工程認可名冊內的承建商。

發展局提醒，註冊承建商就建築工程有關的罪行被法庭定罪，或在建築工程方面犯有疏忽或行為不當，屋宇署可根據《建築物條例》第13條的規定轉介承建商紀律委員會處理。如信納該註冊承建商有被定罪或犯有疏忽或行為不當等行為，可按《建築物條例》第13（4）條的規定，命令將該註冊承建商永久或合適時間內從註冊承建商名册中刪除、判處最高罰款25萬港元，或命令譴責該註冊承建商。