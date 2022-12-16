港大發現鼻咽癌EB病毒免疫抑制現象　有潛質成為治療靶點

鼻咽癌常見於東南亞，其中在本港更是20至44歲男性中最常見的癌症，發病率排行第八，惟至今未有研究能明確其發病機制。港大醫學院臨床醫學學院臨床腫瘤學系的研究團隊，使用生物信息學方法分析患者腫瘤樣本，以解構鼻咽癌的表觀遺傳變化，成功發現一種在鼻咽癌的亞型及在腫瘤微環境中，與EB病毒（Epstein-Barr Virus）高度相關的免疫抑制現象，為傳統的鼻咽癌發病模型提出新觀點，同時揭示EB病毒鼻咽癌細胞特有的訊號傳送，有望成為鼻咽癌治療靶點。有關研究成果已在學術期刊《eBioMedicine》發表。

團隊表示，香港95%病例均與EB病毒有關，所以若了解鼻咽癌發病機制及EB病毒的關係，對於臨床診斷及治療尤其重要。帶有EB病毒的鼻咽癌腫瘤中，有一種稱為「全面高度甲基化」的現象，即是癌細胞內DNA序列的甲基數目大規模增加，令抑制腫瘤的基因失去作用，從而促進腫瘤成長。不過，在非EB病毒癌症中卻甚少能觀察到全面高度甲基化的現象，在傳統醫學觀點，大都認為「全面高度甲基化」與EB病毒有關，更是鼻咽癌發病關鍵。然而，團隊卻發現20%的鼻咽癌病例是「全面低度甲基化」 ，即甲基在DNA序列上大規模減少。研究更發現EB病毒可能重新編輯癌細胞與免疫細胞之間的通訊，從而保護癌細胞不被免疫系統破壞。

港大醫學院臨床醫學學院臨床腫瘤學系名譽教授龍李梅瑞補充，由於抑制免疫性的細胞訊號與EB病毒相關，這些通訊對腫瘤具有高度特異性，有望成為鼻咽癌治療靶點和生物標誌物，團隊現在正設計實驗來探索這種可行性，並嘗試了解與新鼻咽癌亞型相關的臨床意義，希望這研究能夠幫助香港的鼻咽癌患者踏上康復之路。