啟德首個大型聖誕運動嘉年華　推動傷健共融

臨近聖誕節，多區都換上聖誕裝飾供市民打卡拍照。九龍城民政事務處將聯同啟德體育園及飛越啟德，在聖誕節當日於啟德車站廣場，首度舉辦大型聖誕運動嘉年華「啟德聖誕 Get Set Go」。活動以運動為主題，提供逾35個體育遊戲攤位及工作坊等，市民可免費入場。主辦方期望，活動能有效促進社區和諧及推動傷健共融，打造活力聖誕。

活動雲集逾25個體育機構、提供超過35個體育遊戲攤位、舞台表演、工作坊及表演賽等。場內將以體育為題分為「六大主題區」，包括「熱門挑戰區」、「新興運動區」、「親子玩樂區」、「表演示範區」、「比拼工作坊」及「體檢知識區」。其中「親子玩樂區」提供兒童充氣攀石、流動繩網等，適合一家大小共同體驗。而「體檢知識區」則包括身體數據測量、體能測試、共融知識小挑戰等，男女老幼均可參與，共享健康聖誕。

此外，當日亦將舉辦「九龍城城市定向挑戰賽 2022」，比賽設有不同組別，以啟德發展區和九龍城古蹟及景點為定向打卡位，參加者除可感受濃烈競賽氣氛外，更能為可持續發展出一分力。而同日亦會首度上演「五人制棒球」跨代共融表演賽，活動邀請墨西哥首屆五人棒球世界盃香港代表隊，與小學棒球隊進行對壘，實踐跨代共融。