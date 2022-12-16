東方日報A1：美甲油可致癌　滲透肌膚有難

不少人都喜歡定期美甲，近年更流行用俗稱「Gel甲油」的美甲油來修飾如葱玉指，但市民宜小心選用美甲產品。繼本報早年揭發有美甲膠水含有毒物質，嗅之使人暈眩，塗抹十指更可能爛甲皮膚過敏；消委會近期化驗市面25款家用Gel甲油後發現，近70%樣本含有致癌物及歐盟禁用物質，包括苯、甲醛及多環芳香烴，可使人頭痛暈眩、誘發哮喘，或經皮膚吸收增加孕婦流產風險；甚至Gel甲後照射紫外光（UV）燈作鞏固亦可能灼傷皮膚或增患皮膚癌風險。消委會建議市民美甲時留意指甲情況，切勿過度美甲。

消委會今年5至7月於市面購入25款需經UV燈照射後才變得堅固的Gel甲油，化驗後發現「Madam Glam」樣本每公斤0.26毫克的苯。苯屬已知人類致癌物，短暫接觸可使人頭痛暈眩和心跳加快，長期接觸更可構成致癌風險及損害神經和免疫系統，已被歐盟及內地禁止添加在化妝品中。

另外，3個樣本被驗出含0.006%至0.010%的甲醛，不符合歐盟要求，但符合內地要求。消委會指，甲醛可防止細菌生長，亦可令指甲變硬，常用於化妝品、指甲油中，但甲醛屬易揮發性物質，有機會吸入體內誘發哮喘，亦增加患癌風險及皮膚發炎，甚至增加孕婦流產風險或影響胎兒發育。

測試又驗出16樣本分別含有6種不同的多環芳香烴（PAHs），當中14個樣本驗出的PAHs，更是歐盟禁用的「蒽」、「苯并（a）蒽」及「萘」。消委會指，不少PAHs已被定為或是潛在致癌物質，大部分屬揮發性物質，主要影響呼吸道，亦會從皮膚傷口等進入體內，危害皮膚健康。

此外，全部測試樣本均驗出甲苯，含量由每公斤1.6毫克至47毫克，但符合歐盟規定。消委會說，甲苯會刺激眼睛、呼吸道和皮膚，引致頭痛及肌肉疲勞，長期接觸則影響肝臟、神經系統及發育中的胎兒和兒童健康，建議孕婦和哺乳婦女避免使用含甲苯的產品。該會已轉交不符合歐盟法規的產品資料和測試結果予海關跟進，海關則指正測試相關產品。

除Gel甲油含有問題成分外，香港醫學會皮膚科專科醫生陳厚毅表示，是次測試的Gel甲油均需經UV燈照射才能乾固，而近距離照射UV燈，或令指甲附近的皮膚色素沉澱，嚴重更傷皮膚，甚至增加患皮膚癌風險。而指甲表面的凝膠於照UV燈時有機會收縮及乾硬，令手指感發熱疼痛，甚至或灼傷皮膚，建議此前先於手上塗防曬。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，市民美甲時應避免過分修走指甲附近的死皮，減低真菌孳生、染上甲癬、灰甲或甲溝炎的風險；美甲時要盡量加強室內的空氣流通，減少吸入粉塵及有機溶劑的風險；而每隔兩至3個月便應暫停美甲一段時間，讓指甲休息。

「Madam Glam」代理商向消委會提供證明配方中不含甲苯和苯的證明書，並指正尋找樣本受污染的原因。「DGEL」、「NCLA Gelous」亦向消委會提交測試報告證產品不含有害物質。「HOMEI」指微量PAHs估計是生產過程中的污染，會找出樣本受污染原因。

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