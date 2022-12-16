警瓦解釣魚信息詐騙集團拘5男　涉8月起114宗案約200萬元

警方根據情報調查，於過去一星期展開代號「碩盾」的反釣魚信息詐騙行動，成功瓦解一個詐騙集團，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」、「串謀詐騙」及「處理贓物」，拘捕5名男子(19至32歲)，包括主腦、骨幹或集團下線成員，並正追緝另外2名本地及2名馬來西亞男子。涉案集團涉嫌於今年8月至12月，詐騙114名受害人共約200萬港元。

行動中，警方亦檢走15部電話、疑犯作案時衣物及一本電話店帳簿，並在其中一被捕人的電話內，發現20名受害人的本地、英國及澳洲銀行卡資料。警方指，詐騙集團利用手機系統中，會將同一發送人名稱的短訊合併顯示的漏洞，冒認網購、物流公司等機構發出釣魚短信，並連結至與真實網站設計類似的釣魚網頁，從而騙取市民信用卡資料，並交由下線成員以電子錢包前往電話店購買電子產品或禮品卡，以轉售圖利。

生產力促進局數碼轉型部總經理陳仲文列舉多項防騙措施，包括使用常用瀏覽器，可自動幫助用戶比對資料庫，分析其存取網頁是否安全，加上使用阻擋彈出式視窗、私人模式、無痕模式等功能，並避免以公用電腦處理個人資訊。釣魚網站亦會使用相似字母，或與官方網站相似的網址混淆用戶，市民可從官方渠道求證真偽，避免開啟可疑電郵、附近或連結，提供個人資料或輸入密碼時應保持警惕，並使用多重認證。