斥公務員獎勵制度流於表面　議員批大多由年資高獲獎

《施政報告》中提出優化公務員管理制度及引入賞罰制度，立法會公務員及資助機構員工事務委員會今(16日)討論有關公務員嘉獎計劃詳情，有議員指獎勵計劃要廣泛推廣，而且公務員要有賞有罰，並科學地決定處罰方式，又指部分獎勵計劃大多由年資高的人獲得，導致「流於表面化」，公務員事務局局長楊何蓓茵回應獎勵計劃名額有限，選拔獲獎人才有困難，並非流於表面。另有議員關注非公務員合約僱員問題，薪酬頂點只有同級公務員的中位數。

議員蘇長榮指，自己參加了早前舉行的公務員優質服務獎勵計劃頒獎典禮，當中受表彰嘅團隊和個人都十分興奮，但表示自己未任議員前並不了解頒獎計劃，建議當局要加強推廣，又指公務員要有獎有罰，而且要科學地決定處罰方式。楊何蓓茵指目前邀請了香港電台針對頒獎計劃製作不同短片，亦會用其他平台如Facebook等推廣，罰則方面，若公務員長期表現欠佳可以要求其離開。

議員黎棟國指自己了解「長期優良服務旅行獎勵計劃」大多由年資高的人獲得，質問會否令公務員「攞計數機，篤篤排第幾，就去攞終身大獎」，導致獎勵計劃「流於表面化」。楊何蓓茵表示，實際上此獎勵計劃名額少，而且需要公務員有優質服務，但考慮到年資較長的公務員之後獲獎的機會較少，所以會偏向頒給年資長的公務員。

針對非公務員合約僱員，議員周小松指目前有3,000多名僱員年資超過5年，甚至認識到有人做了17年，但因合約緣故，職位比他低的工資甚至更高，而薪酬頂點只有同級公務員的中位數，形容非公務員合約僱員「冇保障、冇明天、冇將來」，議員黎棟國也表示要「同工同酬」。楊何蓓茵回應指，公務員和非公務員僱員的工作範疇不一樣，而薪酬在招聘時可以彈性處理，對於工作年期較長的僱員會否轉為正式公務員，楊何蓓茵指部門每年會檢討是否需要作出轉變，但強調要考慮職位的服務時限、工作時數等。