梁君彥作立法會年結　合共舉行33會議通過17法案

本屆立法會運作約一年，立法會主席梁君彥今日(16日)作年結，認為本屆具開創性意義，指出本立法年度共舉行33次立法會會議、通過17條政府法案，會議合共用時264小時22分。他冀望議員繼續履行憲制職能，做好民意代言人角色，將社會不同意見帶入議會，續「想人民之所想，行人民之所囑」。

本屆政府提出舉行前廳交流會，至今舉行5次。被問及是否有預期效果，梁君彥指交流產生良好效果，過往立法會很多議員與其他議員不交流，或者官員與部分議員不交流，令前廳失去用處。本屆政府及立法會在前廳實現多交流，雖不同議員、官員有不同期望，但認為沒有方式適合所有人，不過承諾過後會再調節。

至於有指本屆立法會監察力度降低。梁君彥認為議員有做到監察，不是用阻礙施政、拉布、不讓開會等方式，但不同事務委員會中，議員對政府都提出很尖銳的問題，舉例指官員最怕「開位」，皆因議員逐樣詳細問。對於議員是橡皮圖章一說，梁指傳媒仔細報導就知道立法會不是橡皮圖章，舉例討論職安健的委員會很多細節，因官員答不了問題，導致法案委員會進度慢。他續稱議員不是為個人宣傳，但做實事例如提出修訂就沒有人報道，皆因不是很「Juicy」，反而梁早前「擺烏龍」將議員簡慧敏讀錯為周慧敏就見報。

外界有聲音指議會組成清一色，問及驚濤駭浪是否不再出現。梁君彥指議會有火花擦出，但五光十色不會變成白色、黑色，舉例指不是每個議員議案都一致性，反而有不通過，正正是將不同聲音帶給政府。