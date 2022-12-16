行人隧道貼海報　女工程師判240小時社服令

女工程師涉於2019年10月在九龍城行人隧道內，與其他人貼文宣海報，在事隔逾2年後被控管有物品意圖或摧毀財產罪。她不認罪受審，經審訊後被裁定罪成，押後至今日(16日)在九龍城裁判法院判刑。裁判官梁雅忻指，法律面前人人平等，即使被告有專業資格， 也要負上法律責任，又形容被告的悔意是遲來。考慮到案情、被告背景等，判被告接受240小時社會服務令。

28歲被告譚雯雯，被控於2019年10月25日，在九龍城太子道西331號至379號行人隧道內，管有1支噴膠、1盒牆貼紙、2卷膠紙、1把剪刀、1把鎅刀、7個口罩及3支雙頭筆，意圖在無合法辯解的情況下使用，或導致、准許他人使用該物品，以摧毀或損壞香港政府隧道內的牆壁。

對於法庭關注控方相隔逾2年後才起訴，控方今日表示，由於本案涉及7人，警方需要向每個人作出深入調查，並為各人及相關警員及路政署人員錄取口供，繼而再向律政司索取法律意見，強調控方沒有延誤及怠慢。裁判官則表示，雖然被告行為不涉暴力，以當時的社會氛圍而言，任何形式參與反修例示威都有其嚴重性。法庭不認為控方有延誤，但明白這延期會影響到被告的心情。綜合所有因素，法庭認為判被告社服令是合適判罰。

案件編號：KCCC7/2022