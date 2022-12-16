勞工處稱補償基金財政穩健　擬上調18個補償項目金額

立法會人力事務委員會今(16日)開會討論調整《僱員補償條例》、《肺塵埃沉着病及間皮瘤(補償)條例》及《職業性失聰(補償)條例》的補償金額。勞工處合共建議上調18個補償項目金額，《僱員補償條例》佔9項，包括死亡補償的最低金額、給予需要別人照顧的僱員的補償等上調2.68%、每月最低收入(用以計算工傷病假期間的按期付款)則上調3.58%至5,500港元等；《肺塵病條例》佔5項，包括親屬喪亡之痛的補償及疼痛、痛苦與喪失生活樂趣的補償(每月支付直至病患者去世為止)等上調2.18%；《失聰補償條例》佔4項，包括用以計算永久喪失工作能力補償的最高金額上調2.68%等。

勞工處助理處長(僱員權益)李志聰指，調整幅度參考現行機制時，爭議性會較低，亦需考慮社會接受程度，若調整幅度與市場有差距，會考慮適時調整。有關補償基金的財政儲備，李透露肺塵埃沉著病補償基金現時有29億港元，每年亦有盈餘；而職業性失聰補償基金則有6億港元的儲備，目前收支平衡，形容現時基金的財政是穩健。

參照現行規定支付予外籍家庭傭工的最低每月工資及膳食津貼金額，勞工處將《肺塵病條例》有關護理及照顧方面的補償金額由5,750港元增加至5,930港元，增幅為3.13%。參考失聰補償管理局執行聽力輔助器具資助計劃的經驗，將《失聰補償條例》有關首次申請聽力輔助器具的資助限額由20,160港元上調至2.4萬港元，並將總資助限額由83,830港元提高至98,060港元，增幅分別為19.05%及16.97%。