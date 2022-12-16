被控非法集結罪脫　律政司今上訴得直　攝影師回復定罪及刑期

一名攝影師前年3月跟隨拍攝3名時任大埔區區議員，被指藉拍片挑釁便衣警員，事後被裁定參與非法集結罪成，判囚3個月。他不服定罪向高院原訟庭上訴，獲判上訴得直撤銷定罪。律政司不服高院裁決，向終審法院上訴，終院經上月底開庭後，今(16日)頒下判詞，5名法官一致裁定律政司上訴得直，並回復該攝影師的定罪及刑期。終院認為該攝影師當時加入其他被告一同近距離追着便衣警員且攝錄着該警員，已構成非法集結。

本案上訴方是律政司，答辯人為36歲的蔡健瑜。答辯人被控在2020年3月8日與時任大埔區議員連桷璋、姚鈞豪和文念志等人，在大埔超級城B及C區一帶參與非法集結。原訟庭法官黃崇厚早前在上訴判詞指，答辯人雖容許自己置身於相當令人懷疑的境況，相當可能有意圖參與當時的非法集結，但認為這不是唯一合理推論，故決定撤銷其定罪。

不過終院判詞指根據非法集結的相關案例，就該罪的參與意圖，被告人必須要有意圖成為該集結的一分子及參與集結時被告是意識到該些人士的相關行為，而他是有意圖作出或促進被《公安條例》禁止的行為。根據原審裁判官裁斷，答辯人是有意圖成為該些緊追便衣警人士一分子，因有片段顯示他與他人衝向便衣警，而且他可在其他同行人士不反對或毋須害怕他們報復的情況下進行拍攝。另外，答辯人亦是在意識到其他參與者的行為下作出被《公安條例》禁止的行為並拍攝該便衣警，非屬純粹身處現場或不知情下即興拍攝。終院認為若法官就參與意圖的元素作出正確指引，並不會阻礙到他就答辯人具有參與意圖作出不可抗拒推論。因此終院最終裁定律政司上訴得直。

案件編號：FACC 3/2022