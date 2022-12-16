政總外暴動罪成　2男1女囚30至60個月　官斥用汽油彈屬加刑因素

2019年9月29日的港島遊行後發生警民衝突，事後有96人被控參與暴動罪，及被分拆多宗案件處理。其中一案9名涉案而被控暴動的男女早前於區域法院審訊，當中6人已認罪及判刑。餘下3人不認罪，經審訊後，法官陳廣池上月裁定3人暴動罪罪名成立，今（16日）在區院分別判囚30至60個月。法官陳廣池指本案暴動是繼理大及中大事件外，最嚴重的暴動事件之一，而示威者衝擊政總是嚴重挑戰政府和國家權威，加上暴動廣泛使用汽油彈及有組織和有預謀，均屬加刑因素。

3名今天面對判的被告為何家洛（28歲）、黃韻思（女，38歲）及何普光（26歲），3人同被控於2019年9月29日，在金鐘政府總部外一帶參與暴動。同案尚有6名被告，他們開審前已認罪，分別被判囚2年半至3年，其中一名案發時未成年的被告則被判入教導所。辯方指何普光不會作任何求情，而何家洛性格內向及沒有政治聯繫，其女友亦讚揚他單純善良，指或因表達能力不逮致產生誤會。而黃韻思則亦是和順善良且性格堅毅，致力幫助弱勢社群，如開設無定價價格餐館等，她亦從事藝術工作，當日只是身在現場，欲取創作靈感，並沒有預謀犯事，亦沒有任何暴力行為或防護裝備。

法官判刑時指本案是一宗社會悲劇、徹徹底底的傷痛教訓，卻看不見各被告慷慨凜然的政治豪情或政治立場，法庭不會推測各人犯案原因，但他們須為參與暴動的行為付上沉重代價。法官續指，案發時數以百計的示威者衝擊象徵香港行政核心的政府總部，他們投擲汽油彈和硬物，堵路及癱瘓交通，而示威者互相扶持地築起傘陣，具有組織及策劃性。雖然各被告自稱只是參與者，沒有使用暴力，但正因人多勢眾才使暴徒勇武兇殘，不顧後果。法官又指今日面對的3名被告均於審訊後被裁定罪成，雖各人重犯機會不高，但各人刑責不能輕輕帶過。法官指何普光沒有任何求情，亦拒絕與感化官會作，反映其成見甚深及激進思維，且被捕時更一度反抗，相信他是積極參與暴動人士，考慮後判何普光5年監禁，何家洛則被判囚4年半。至於黃韻思，法官認為她角色較輕，且她有參與義工服務，相信日後會繼續藝術細胞等，幫助弱勢社群而酌情減刑，最後判她入獄兩年半。

案件編號：DCCC 238/2021