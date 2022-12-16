高院裁定住宅大堂非公眾地方　前區議員違禁聚令上訴得直

前屯門區議員甄霈霖前年7月在其選區內的屋苑電梯大堂，向管理公司查詢住客感染新冠肺炎的情況，因此被控違反俗稱禁聚令的《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》，去年於屯門裁判法院被裁定罪成，判處80小時社會服務令。他不服定罪判決提出上訴。高院原訟庭法官邱智立今年5月聽取控辯雙方陳詞後，今天（16日）頒判詞裁定甄上訴得直，撤銷定罪及刑罰。法官表示在考慮案件情況、規例對公眾地方定義的所用字眼及立法原意，認為並不能將涉案電梯大堂詮釋為公眾地方，因此裁定上訴得直。

本案上訴人甄霈霖，被控於2020年7月20日，在屯門兆麟苑瑞麟閣電梯大堂參與受禁群組聚集。判詞指出，須先處理涉案大堂是否如原審裁判官指為規例所指的公眾地方。裁判官指有關進入該大堂須使用密碼開閘、及訪客要獲住戶邀請及登記等，都只是保安措施，公眾人士仍可步入大堂。法官認為該分析令人摸不着頭腦，因措施是要防止不符合條件的人進入大堂，不明白裁判官在甚麼基礎上認為，公眾人士可在毋須保安員批准下進入大堂。

法官又反引用裁判官舉出，送外賣人士及郵差員可進大廈的例子，指他們並非以公眾人士身份進大堂，而是獲准許進入的特定人士。法官指從案例可見，處所是否公眾地方，要視乎進入人士是否可以公眾人士身份進入。而據保安員證供及該處的保安措施，法官指想像不到有甚麼人可以公眾人士身份進大堂。法官指明白防止疫症擴散的重要性，但為了此目的而不顧規例中公眾地方的定義，將明顯是私人的地方定性為公眾地方，並非適當和公平做法。裁判官及控方提出，如不將升降機大堂詮釋為公眾地方，人群便可不戴口罩在該處聚集，增加疫症擴散危險，法官認為是杞人憂天，因除住客及訪客外，獲進入大堂的人只有很少，在大堂聚集亦屬非常罕見，就算等升降機時亦很少人會不戴口罩。法官最終裁定該大堂非公眾地方，判上訴人得直。

案件編號：HCMA 532/2021