「點對點」跨境貨車運輸模式　當局稱司機作業時間大減2小時

本港跨境貨車今年初起往返內地上落貨，須先在深圳與內地貨車司機接駁，兩地由本周一(12日)凌晨起恢復不設限額的「點對點」取貨安排。運輸及物流局署理局長廖振新今日(16日)到香園圍邊境管制站視察，指整體運作暢順。新安排下跨境貨車司機在內地的作業時間，由10個多小時減至7至8小時；跨境貨運量亦由8,000多架次回升至9,000多架次。不過，他承認，現時車流仍僅達疫情前日均1.6萬至1.7萬架次的一半，當局冀兩地可逐漸適應，重拾跨境陸路運輸後流量可再回升。

目前新安排下，跨境貨車司機需要在香港口岸進行快速核酸檢測，取得無確診結果後，再憑「粵康碼」上48小時內的核酸檢測非確診證明進入內地。廖表示，目前快速核酸檢測需時約45分鐘有結果，核酸檢測安排以防止輸入個案到內地，局方現時日均堵截到10多宗個案，故有必要維持安排。

粵港跨境貨車司機自本周一零時起實施跨境貨運「點對點」模式，可以前往作業點提貨或交貨。運輸及物流局與運輸署早前指，會在未來數星期，密切監察口岸的運作情況，並適時與內地當局商討改善安排，確保跨境貨運持續高效運作。