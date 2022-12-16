兩電明年加價　逾千市民聯署反對　區議員斥令生活百上加斤

經濟低迷下，兩電將於明年加電費，令市民苦不堪言。有區議員早前發起聯署反對中華電力有限公司及香港電燈有限公司明年的加價方案，在短短兩周內收集了逾千名市民簽署，並於今日(16日)到中電發起抗議行動，遞交市民聯署。沙田區區議員周曉嵐表示，面對疫下各種挑戰，兩電加價情況實不理想，憂令市民生活百上加斤，促兩電應盡量壓縮營運和資本開支，降低基本電價，與市民共度時艱。

聯署行動於今年11月下旬開始，分別在沙田及大埔街頭收集市民簽署，並設有網上聯署，總共收到1,147位市民的簽名。對於中華及港燈電費較上月分別加價6.4％及5.5％，按年累計加約2成及4成半，周認為疫情下的香港整體經濟及民生尚未復常，兩電電費增加無疑令市民生活百上加斤，尤其是基層市民和不適切居所住戶，而中小企經營成本亦有增無減，變相同樣將負擔轉移至市民上，擔心會因而直接推高香港通脹。

沙田區議會副主席冼卓嵐認為中電和港燈作為公營企業應考慮公眾利益，尤其當經濟前景未明情況下，價格相宜的電力供應可減輕市民負擔。有政黨的大埔社區主任范樂生則指出，兩電壟斷全港的發電及供電服務，令市民面對電費加價只能順應，認為兩電有需要向基層及市民提供更多補貼，建議政府盡快公布推行新一年的電費補貼計劃，同時增加補貼金額，減輕市民生活成本日益上升壓力。