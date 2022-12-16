立法會財委會通過明年2月1日起　綜援及公共福利金上調3.7%

政府擬提高綜援及公共福利金計劃的金額。立法會財務委員會今(16日)舉行會議，批准由 2023年2月1日起，把綜合社會保障援助計劃標準項目金額和公共福利金計劃津貼金額上調3.7%；把公共福利金計劃申請前連續居港1年規定下的離港限制，由56天放寬至90天；預料每年額外有22億6,200萬元及6,400萬元的財政承擔。有議員指措施仍不夠人性化，促放寬連續居港限制。

議員楊永杰指連續居港限制放寬，但每年仍要申請人在港住270日，質疑是否不夠人性，促放寬居住條件到內地部分地方，否則申請人在香港又要住劏房。政府指整體而言居住一年規定有保留重要性，可確保申請人與香港有密切聯繫，分配資源、審慎理財而言亦有重要性。政府又指已經大幅增加津貼額，4人家庭每月有約17000港元的綜援金。

社署指現正着手更新電腦系統，為落實建議作好準備，將影響系統中所有公共福利金計劃約120萬個個案的資料，預計最早可在2024年第一季起放寬離港限制。議員簡慧敏及陳紹雄直言指不理解為何電腦更新工作要1年多時間，促盡快完成相關目標。陳續稱政府經常指「提速提效提量」，但實在令人失望。政府指涉及很多資料，要避免複檢有任何情況出現。