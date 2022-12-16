闖女鄰居單位逼交歡　酒樓經理認企圖強姦等3罪還押候判

一名酒樓經理涉於去年5月凌晨，在離開派對後滿身酒氣闖入女鄰居的單位，並意圖性侵犯她，更稱「你畀我搞一次吖，搞完我就走㗎喇，你唔畀我嘅話，我就用刀捅你」。機警的女鄰居一邊用不同藉口拖延該漢，一邊趁機致電友人求救。友人趕到後成功踢開大門，該漢與事主友人糾纏並弄傷該友人後成功逃去。惟警方憑藉單位外閉路電視拍到的片段成功鎖定該漢並將他拘捕。該漢今日(16日)於高院承認企圖強姦、入屋犯法及傷人共3罪，法官決定先提取被告的心理報告及事主的心理創傷報告，並將被告還押至明年1月20日判刑。

任職酒樓經理的被告王長熙(35歲)過往沒有案底。案情指，30歲女事主居於葵涌一個單位，被告是她鄰居但2人並不認識。去年5月2日晚上事主回家後便睡覺，但睡至翌日凌晨2時許因感炎熱便起床洗澡。其後只穿吊帶背心及內褲的女事主步出洗手間發現大門及鐵閘打開，及後發現被告從窗簾處衝出且滿身酒氣。事主問他是誰及如何進單位，被告走近圖摸她胸部，並稱：「你畀我搞一次，唔畀我搞嘅話我就用刀捅你」等說話，並嘗試推她落床但遭反抗。事主其後嘗試拖延被告，包括叫他脫鞋及叫他買避孕套等。被告亦曾叫事主擁抱她，她則趁機致電友人希望可求救。期間被告亦曾向事主稱「你成日咁夜返，平時都有男仔送你返屋企，啲男仔又唔ok」。直至近凌晨3時，事主再致電友人，友人得知被告仍未離開並稱正趕去事主單位。

其後被告又多次嘗試推事主落床並稱「你畀我搞一次啦」，並撫摸她的胸部及私處及嘗試脫她衣服等。事主則不斷反抗及藉詞稱需要喝酒，被告遂讓她站起，她有喝酒及吸煙且把香煙給被告，希望藉此取得他的DNA，而她亦見被告曾在單位喝水。事主友人於約3時到達該單位外並聲稱已報警，及後他踢開大門，被告向他稱會離開，並拿着酒樽步出單位，期間突然以酒樽擊打該友人的頭，友人即捉住被告並跌在地上與他糾纏。最終友人進入單位立刻關門，期間遭被告用酒樽擲中頭部。被告曾嘗試返回單位，但最終亦離去。

警方到場後，事主點算發現2個手袋，裝有500元零錢的木盒及一個藍色胸圍均不翼而飛。警方其後憑單位外的閉路電視紀錄拍到被告的樣貌將其鎖定，並於同日下午在被告單位拘捕他，並於他的衣櫃找到事主的胸圍，其餘失物其後亦被警方在單位附近找回。被告於警戒下則稱：「我當時飲咗酒，咩都唔記得啦。」他其後當晚喝了酒並從派對房間返家，期間曾敲事主的大門，事主讓他進入並聊天飲酒。事主其後着他離開，又召來友人相助，被告承認期間和事主友人打架其後離去。

案件編號：HCCC 153/2022