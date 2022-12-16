議員轟「黑箱作業」　促中大校董會主席勿做橡皮圖章

香港中文大學今年先後爆出校長續任同校徽風波，事件惹來各界對大學校董會組成的關注。立法會教育事務委員今日(16日)就修訂《香港中文大學條例》(第1109章)的擬議議員法案，討論中大校董會的校外內成員比例、以及提高聘任校長的門檻。期間有議員不滿中大校長沒有列席會議，斥中大「獨立王國」、「黑箱作業」；亦有議員形容中大校董會「管管相衞」，敦促校董會主席勿做橡皮圖章，須監督校長權力。

今次的擬議議員法案，是由3位身兼中大校董的議員張宇人、劉國勳同鄧家彪所提出，內容梗槪是更改中大校董會的校外、內成員比例至2比1、提高校長聘任門檻，須不少於校董會四分之三的成員通過。鄧家彪指法案目的，乃冀提升中文大學的公眾參與度與問責性，中大亦需同教資會提出的架構改革報告看齊，迎合社會需要。

然而，議員狄志遠擔心中大校董會的校外成員多過校內成員，恐招外界人士駕馭學校管治之嫌，予人權力鬥爭之感，況且要有四分之三成員通過方可聘任校長，憂選舉有機會流產。鄧家彪則反駁指，校長續任須有門檻，反觀香港其他大學的類似門檻都不止四分之三。中大校董會主席查逸超回應指，期望明年2月底之前，校董會可以召開特別會議處理相關議題。

議員梁美芬就指出中大校董會「管管相衞」的現象，認為身兼校董的校內管理層太多，甚至不少教職員「敢怒不敢言」，懼怕一出聲會遭到「cut funding」(裁減經費)，故敦促查逸超莫做橡皮圖章，被人蒙在鼓裏，須監督校長權力。議員周文港則炮轟中大「獨立王國」、「黑箱作業」，質問中大校長與教育局局長何解沒有置會會議。有份提出是次擬議議員法案的張宇人解釋，指是項議程非由教育局提出，而是由議員提出，今次之所以無邀請學校管理層，主因是改革建議的對象是校董會。

除有關中大的擬議議員法案，今日會議亦討論修訂《嶺南大學條例》的擬議議員法案。嶺大校長鄭國漢、校董會主席姚祖輝連同部分校董會成員都有出席。有關嶺大的改革，主要是副校長由1位增加到3位，校董會當中原以學生會主席作為一位學生代表，就改為由本科生、研究生各一的學生代表。

議員管浩鳴認為避免利益衝突，校董會不應有學生代表。但狄志遠就覺得學生會主席不能做代表，會令大學「去學生會化」，鄭國漢則指香港大部分大學的校董會俱有學生代表，由於嶺南大學的學生會不足以代表全體學生，故打算取消學生會主席作為當然代表。