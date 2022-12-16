「三罷」日攜火機易燃物集結　司機判囚1年

2019年11月11日有人發起「三罷」，多處爆發警民衝突。其中1名男子涉嫌身攜打火機等，參與旺角發生的集結。事隔近2年半後，他被控非法集結及管有物品意圖損壞財產罪，經審訊後被裁定2罪罪成，押後至今天（16日）在九龍城裁判法院判刑，結果被判入獄12個月。裁判官莫子聰指，報告顯示被告毫無悔意。另外，他攜帶的物品足以用來製作燃燒彈，並在可見的將來使用，後果或非常嚴重，故判刑須具阻嚇性。裁判官亦拒絕辯方保釋等候上訴申請，指上訴「無可能成功」。

36歲被告林澤光，報稱任職司機。他被控於2019年11月11日在旺角花園街一帶參與非法集結；以及同日在花園街一帶保管或控制1個打火機、1塊布和1個含有主要為環己烷和甲基環己烷的有機混合物，意圖使用該等物品以損壞屬於他人的財產。

辯方今日進一步指出，控方在案發逾2年後才提控，令被告有心理壓力及憂心，形容控方有「拖拉」。辯方同時稱，現時社會氣氛已變得平靜，被告重犯機會有限，冀法庭判刑時考慮。裁判官則指，2019年出現大量案件，不認為控方有拖延，亦看不到被告被捕至被控告期間，有任何心理壓力。因此，法庭不認為有需要在這方面減刑。而即使社會氣氛有別，法庭也不可以鬆懈，否則類似事件或會再發生。

案件編號：KCCC 982/2022