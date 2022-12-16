涉隱瞞身份求開急救課程　聖約翰導師夫婦認罪候判

【本報訊】廉政公署早前落案起訴1對夫婦，指控他們使用載有虛假資料的文件，隱瞞丈夫利益衝突，致使香港聖約翰救護機構（聖約翰）批准他為1個由其擔任副主席的機構教授急救課程，企圖詐騙導師酬金。2人今日在東區裁判法院認罪，裁判官劉淑嫻將案件押後至12月30日求情及判刑，以待索取被告的背景報告。被告暫時還押懲教署看管。

本案男被告黎信興（65歲）承認6項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪。其妻周好月（66歲）則承認2項企圖欺詐罪。案情透露，案發時2人同為聖約翰兼職導師。聖約翰如接獲外間團體申請，會安排其導師在申請機構指定的場地教授急救課程。申請機構可要求由指定導師任教，但為避免利益衝突，聖約翰不會批准申請機構負責人同時擔任課程導師。聖約翰於去年4月收到世界應急聯合會（聯合會）7份申請表，要求聖約翰於同年4月至5月為聯合會舉辦7個急救訓練課程。聯合會並要求由2名被告擔任課程導師，聖約翰其後批准有關申請。但其實該7個課程並沒有在相關日子及地點舉行。

廉署其後調查發現，黎案發時是聯合會副主席。他擬備及提交該7份載有虛假資料的申請表給聖約翰，以隱瞞其利益衝突。雖然周非課程的導師，但她亦在要求下，簽署學員出席紀錄以向聖約翰詐騙導師酬金。有關課程涉及導師酬金共約1.2萬港元。聖約翰發現事件後，沒有支付相關酬金，並安排其他導師教授有關課程，其學員急救資格沒受事件影響。

案件編號：ESCC 2135/2022