郭卓堅求禁刑事檢控租務糾紛　稱涉其公屋與黎智英無關

「長洲覆核王」郭卓堅今天（16日）又到高院申請司法覆核，指律政司曾就一些涉及租約和合約的金錢糾紛，以刑事案方式作出起訴是違反常理，認為應以民事處理。郭現要求法院頒令禁止律政司以刑事起訴涉及租約及合約的糾紛市民。他接受傳媒訪問時強調，是次申請與黎智英隱瞞科技園使用工業邨用地作其他用途，違反租約被判監一事無關。

申請人是郭卓堅，郭把律政司司長林定國列為擬答辯人。據其於申請通知書指出，有關租約和合約的金錢糾紛，行之有效的解決方法應為民事訴訟，但是律政司卻就部分涉違反租約案件提刑事起訴，並以詐騙罪作提告。郭認為律政司的做法將令安眾不安，使社會陷入混亂，故要求法院頒令禁止律政司起訴。

郭又於申請書指，他於2019年曾向房委會申請入住公屋，獲派油麗邨的單位，但最終沒有在該處居住，因而被指違反租約而被收回單位，因此他認為自己是本案的持份者。他今向傳媒解釋，自己被指違反租約故有機會被檢控，不過他承認直至現時都仍沒被檢控。

案件編號：HCAL 1513/2022