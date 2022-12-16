2人分別認網上發煽動訊息　分別囚8個月及押後判刑

無業男子與速遞員分別被指分別在討論區及社交平台中，發布具煽動意圖的訊息，內容涉及要求制裁法官、香港獨立、侮辱政府及警察，又要求不接種疫苗或醜化安心出行等。2人今天（16日）同在西九龍法院分別承認1項作出具煽動意圖的作為罪，無業男被判囚8個月，速遞員則還押至1月5日判刑，期間索取背景報告。總裁判官蘇惠德判刑指，無業男透過在本港廣受歡迎的討論區發布具煽動性訊息，並利用網絡犯案，使訊息能迅速及廣泛地散播，且具有延續及永久性。而被告不單表達不滿，他更讚揚1名剌警人士，更是鼓吹及美化暴力，其行為不但衝擊司法系統，亦使訊息針對的人物的人身安全受到威脅，法庭須判以阻嚇式刑罰。

兩名被告分別是蔡振諾（29歲、無業）及王俊傑（42歲、速遞員），蔡承認於2021年1月15日至2022年9月22日，在LIHKG發布具煽動意圖的陳述；王則承認於2021年1月30日至2022年11月21日，分別在Facebook、Instagram和Twitter發布具煽動意圖的陳述。辯方求情指有關貼文內容並沒有實際煽動暴力的內容，亦沒證據顯示有人因而被煽動，2名被告只是作出情緒發洩，並為他們的行為致歉，亦深感懊悔且不會再犯，日後會謹言慎行。今天蔡被判囚8個月，王則還押候判。

蔡承認的案情指，他於連登討論區的用戶名稱為「硬膠胸奴」，並以此用戶在案發約20個月間，發布及持續發布37項具煽動意圖的訊息或圖片等。相關內容包括要求制裁法官、國安處警員及政府等，亦要求香港獨立，發布「槍斃狗」、「處死狗官」等訊息。蔡於本年9月27日被捕。王承認的案情指，他分別擁有兩個Facebook、一個Instagram和Twitter的帳戶，並於案發約23個月間，透過該些帳戶於社交平台發布113項具煽動性的訊息，內容包括侮辱中國及國家主席、發布國家分裂訊息，又要求不接種疫苗及醜化「安心出行」是「黑心出行」等，被告於本年11月21日被捕。控方指2人發布的相關訊息，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令等。

案件編號：WKCC 3505,4360/2022