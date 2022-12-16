本港失業率回落至3.7%　仍有近13.9萬人「無工開」

政府統計處今日(16日)發表最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由今年8至10月的3.8%，下跌至9至11月的3.7%、就業不足率則由同期的1.7%下跌至1.6%；至於失業人數(不經季節性調整)亦由同期的14.74萬人，減少約8,500人至13.89萬人。勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工市場繼續改善，而勞工市場的短期前景將取決於本地經濟活動恢復步伐。

總就業人數則由同期的364.86萬人，上升至365.7萬人，增加約8,400人；9至11月的總勞動人口則為379.59萬人，與8至10月的數字大致相若。同期就業不足人數更由6.34萬人，下跌至5.97萬人，減少約3,700人。與今年8至10月比較，9至11月期間，接近所有主要經濟行業的失業率(不經季節性調整)均見下跌，其中地基及上蓋工程業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業和餐飲服務活動業。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業)合計的失業率，在今年9至11月較上一個三個月期間下跌0.2個百分點至5.0%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.3個百分點至5.1%，零售業的失業率下跌0.2個百分點至5.0%。大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是地基及上蓋工程業。孫指，防疫相關措施進一步放寬及消費券計劃亦會對勞工市場有幫助，但金融狀況收緊將抵銷部分正面影響，故社會各界必須繼續與政府同心合力，令疫情繼續受控。